Forte scossa di terremoto ad Ischia: un morto, paura tra residenti e turisti

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita nell’isola di Ischia (NA).

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata avvertita ieri sera intorno alle 21 ad Ischia. Il forte boato ha fatto riversare in strada centinaia di persone tra residenti e turisti. L’epicentro è stato registrato in mare, a dieci chilometri di profondità.

I danni a cose e persone

Numerosi i crolli nelle zone maggiormente interessate dal sisma: Forio, Serrara Fontana, Lacco Ameno, Barano d’Ischia e Casamicciola Termeso. Un black out elettrico ha colpito la zona del porto. Una donna ha perso la vita in seguito alla caduta di calcinacci da una chiesa. Numerosi sono i feriti, dei quali alcuni sarebbero molto gravi e considerevole sarebbe anche il numero dei dispersi sotto le macerie. Molti alberghi e strutture ricettive soon rimasti isolati.

La situazione dell’Ospedale di Lacco Ameno

L’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno è stato evacuato a causa delle numerose crepe strutturali, solo cinque pazienti, a causa di intubazione, sono rimasti nell’edificio. Un’unità di pronto soccorso è stata allestitaa nella zona esterna rispetto all’ospedale. Sarebbero pronti ad essere trasferito anche i pazienti del riparto di Rianimazione.