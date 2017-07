ForJay, online il video “Tu non mi basti mai” tributo a Lucio Dalla

Milano -I ForJay hanno ridato vita a uno dei più grandi capolavori di Lucio Dalla “Tu non mi basti mai”. L’idea nasce da Marcello Balestra, direttore artistico del gruppo ed ex collaboratore e storico amico di Lucio Dalla.

Riguardo alla scelta di rivisitare il brano, i ForJay hanno dichiarato:

«Siamo certi che Lucio abbia voluto incontrarci a suo modo, e lo diciamo con la spontaneità e la verità con le quali lui, attraverso dei segni forti, chiari e lampanti, ci ha invitato delicatamente a scoprirlo – racconta Simo Whitesoldier, leader della band – a conoscerlo nella sua musica e nella sua anima di artista e di uomo. L’incontro con Marcello Balestra, grande professionista della scena musicale italiana, nonché amico storico di Lucio Dalla, è stato il trampolino verso questo incontro e verso questo lavoro. Vogliamo ringraziare pubblicamente Marcello per averci proposto di tributare Lucio con questa bellissima canzone, per averci permesso di ricordarlo con il nostro sound. Ci siamo “presi la libertà” di lasciare a Lucio, all’interno del brano, un messaggio, il nostro “grazie”, utilizzando il nostro linguaggio, attraverso il nostro sentire… quindi grazie Lucio, speriamo ti piaccia!»

«È raro che si possano creare sintonie e sinergie così fluide ed intense – aggiunge Marcello Balestra, direttore artistico della band, amico ed ex collaboratore di Lucio Dalla – se non quando il sentimento va oltre l’opera e tu non fai nulla da solo, salvo seguire le intuizioni che ti arrivano da chi le spedisce. Alti e sinceri i Forjay per un Lucio eterno!»

Il 15 ottobre i ForJay saranno ospiti della serata finale del concorso Canto Italiano presso il Teatro di Milano (Via Fezzan 11, ingresso libero) per presentare live i brani del loro ultimo disco “L’amore è una scelta” (Silvius / Believe).

L’album “L’amore è una scelta”, prodotto da Roberto Vernetti e Michele Clivati, è disponibile in digital download e sulle principali piattaforme streaming e si compone di 7 tracce in bilico tra pop, sonorità elettroniche e rap. In un mondo in cui si parla sempre più di crisi, disfacimento e pessimismo, il messaggio dei ForJay è fatto di pace, amore e speranza. Una band che vive in prima persona un messaggio artistico che si rifà ad un credo cristiano, ma che risulta essere condivisibile da tutti, al di là di ogni religione.