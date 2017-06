Fori Imperiali, sesso in pieno giorno davanti ai turisti

Roma -Il degrado che colpisce la magica Capitale non sembra arrestarsi e così a due passi dal Colosseo, in quella che è una delle strade più belle e suggestive di Roma, una coppia fa sesso in pieno giorno all’interno dell’area archeologica. E’ quanto si vede nel video girato da Fabrizio Santori, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, e poi postato sulla pagina Facebook del politico. Le immagini, a dir poco vergognose, hanno fatto il giro del Web, indignando utenti, cittadini e turisti.

La coppia viene ripresa mentre fa sesso a pochi metri dalle centinaia di turisti che ogni giorno affollano Via dei Fori Imperiali. Noncuranti del passaggio delle persone, si comportano come se stessero nella propria camera da letto, nudi e senza freni inibitori. Alle loro spalle, l’Altare della Patria.

Santori afferma “Ecco il degrado che sta vivendo Roma e il suo centro storico con la sindaca Raggi, la quasi totale certezza dell’impunità porta a comportamenti volgari, di sopraffazione o illegalità diffusi. E’ indecente assistere a scene del genere lì dove passano milioni di turisti e cittadini ogni anno. Ma nella Roma targata M5S ormai può succedere di tutto“.

Negli ultimi mesi sono decine i casi di coppie intente a fare sesso in luoghi pubblici, spesso senza che i “colpevoli” venissero identificati e puniti per il loro comportamento. Ma cosa rischia chi decide di consumare un rapporto intimo, ad esempio, in una piazza? E in cosa consiste esattamente il reato di atti osceni e, soprattutto, il presupposto del luogo pubblico? Il codice penale prevede una salata sanzione da 5.000 a 30.000 €, dopo la depenalizzazione del gennaio 2016 che lo ha trasformato in un illecito amministrativo. Se il fatto avviene in maniera colposa, la pena è da 51 euro a 309 euro. Tuttavia, nei casi più gravi, è tutt’ora previsto il carcere.