Firenze: arrivano le fioriere antiterrorismo

Prime misure antiterrorismo nel centro storico di Firenze –

Dopo Milano e Bari, anche a Firenze sono state installate i primi dispositivi antiterrorismo. Si tratta di maxi fioriere, posizionate nelle zone calde della città, quelle ad alto flusso turistico, per scoraggiare possibili attacchi con furgoni sulla folla.

Ieri il vertice in Prefettura del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica

A 24 ore dal vertice, ecco le prime disposizioni, come aveva anticipato Federico Gianassi, assessore alla sicurezza urbana del Comune di Firenze, precisando di voler coniugare sicurezza e canone estetico, in linea con la bellezza della città medicea. Nel corso della riunione si è stabilito che saranno circa venti i luoghi in cui verranno piazzati dispositivi antisfondamento, tutti in prossimità del centro storico.

I luoghi di installazione

Le prime due fioriere sono state prelevate da Piazza del Carmine e trasferite in Via Martelli, a ridosso del Duomo. Saranno in tutti quattro, posizionate a coppie. Prima dell’installazione definitiva, i tecnici hanno verificato, tramite un camion della nettezza urbana, l’effettiva efficacia delle barriere. Nei giorni scorsi anche a Milano sono stati posizionati dispositivi per la pubblica sicurezza, i new jersey sono stati installati per proteggere il Duomo, Corso Vittorio e la Galleria. Anche a Bari sono state posizionate fioriere nei punti strategici della città.