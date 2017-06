Festa della Repubblica accanto ai lavoratori filippini

Per la Festa della Repubblica tutte le bandiere di Lista Musso-Direzione Italia sono state presenti nelle cerimonie dedicate, in segno di vicinanza ai lavoratori filippini impegnati in tutti settori: dalle professioni alla fabbrica, dal pubblico al privato, all’impresa.

Nello stesso giorno Lista Musso-Direzione Italia è stata accanto alla Comunità Filippina di Genova che ha festeggiato il 119esimo Anniversario dell’Indipendenza delle Filippine: «Noi siamo vicini a tutte le Comunità straniere che si sono integrate nella nostra città, che lavorano, pagano le tasse e rispettano le regole», hanno dichiarato alcuni esponenti di Lista Musso-Direzione Italia.