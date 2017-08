Ferrarelle acquista Amedei, riportando un marchio italiano alle sue origini

Ferrarelle SpA annuncia l’acquisizione del 99% di Amedei srl, il marchio di cioccolato d’eccellenza nato nel 1990 da un’idea di Cecilia Tessieri, una delle prime donne a ricoprire nel mondo il ruolo di maitre chocolatier.

Riportare l’eccellenza made in Italy in Italia del cioccolato Amedei, significa nuovi posti di lavoro, prospettive commerciali fondate su solide basi finanziarie, su valori culturali ed economici sul territorio italiano, con un occhio sempre aperto sulla sostenibilità e responsabilità sociale.

Al via il progetto di sviluppo internazionale appoggiato da UniCredit come Advisor, con base a Pontedera

Ferrarelle punterà sugli artigiani del cioccolato e sulle professionalità di Amedei, investendo ulteriormente nella produzione di Pontedera.

L’operazione prevede di rilevare le quote dell’azienda storica toscana acquisite nel 2015 dal fondo Octopus Europe Limited e quelle della restante parte di proprietà di Cecilia Tessieri, che resterà in azienda a garanzia della continuità nel percorso di ricerca di qualità e di unicità che ha reso Amedei un marchio noto in tutto il mondo per la sua eccellenza nella scelta, selezione e lavorazione del cacao.

Un progetto di crescita che potrebbe sostenere anche marchi italiani come i @DolciMaggiora e marchi storici a rischio di acquisto da parte del mercato estero

A questa straordinaria tradizione, Ferrarelle apporterà il proprio know-how, capacità industriale e organizzazione commerciale, con l’obiettivo di dare un impulso concreto allo sviluppo del marchio nel mondo.

Ferrarelle ha individuato un preciso progetto di crescita per Amedei, che oltre a poggiare su solide basi finanziarie ha l’obiettivo di aumentare la presenza nella distribuzione, non solo horeca, ma anche nel canale organizzato grazie anche alle opportunità di sinergia tra i brand che si potranno creare.

Il Presidente di Ferrarelle spa Carlo Pontecorvo, entusiasta del progetto

“Siamo rimasti conquistati dalla filosofia e dall’artigianalità di questa splendida eccellenza che siamo lieti di riportare completamente in Italia – commenta Carlo Pontecorvo, Presidente di Ferrarelle spa.

Il nostro progetto per Amedei è aggiungere valore nel rispetto della tradizione, applicando i punti di forza del modello di organizzazione aziendale e struttura commerciale che ha già portato i marchi di Ferrarelle a costruirsi la leadership in Italia e una presenza rilevante in alcuni mercati internazionali”.

Amedei che è già riconosciuta a livello mondiale, con una quota di export vicino al 40%, scopre le piantagioni e i semi migliori in paesi lontani, assicurandosi un primato qualitativo che da sempre la contraddistingue e che le ha permesso di vincere più volte presso la Chocolate Academy di Londra il premio per il miglior cioccolato “dal seme alla tavoletta”. Le referenze di cioccolati Amedei, oltre ad essere vendute nei “premium retail” arricchiscono i dessert di grandi chef.