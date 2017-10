Fedeli: “Nuovi concorsi nella scuola tra 2017 e 2018”

Fedeli: “Anticiperemo concorso del 2018”

Valeria Fedeli intervenendo alla conferenza programmatica del Partito democratico, a Pietrarsa, ha annunciato delle novità.

“Facciamo un concorso nel 2017. E anticipiamo il concorso del 2018: invece di farlo alla fine, lo facciamo all’inizio del 2018 perché vogliamo superare il precariato”.Concorsi in programma per dirigenti scolastici e Dsga. Altre novità anche per il personale a.t.a.

Sempre a Pietrarsa, la Fedeli si è schierata sulla questione dei permessi per motivi si salute.

La ministra ha dichiarato: “Chi ha diritto effettivamente alla legge 104 è giusto che ce l’abbia. Ma noi siamo, in questo anno scolastico, per combattere tutti gli abusi di chi abusa della legge 104, perché altrimenti chi ne ha diritto viene penalizzato”.