Falsi operatori Microsoft, nuova truffa telefonica

Lo Sportello dei Diritti: prestare la massima attenzione

I truffatori, specie quelli informatici, non si riposano mai e le escogitano tutte per accedere ai nostri pc o apparati vari. Per questo motivo, un’associazione di consumatori, lo Sportello dei Diritti, invita la cittadinanza a prestare la massima attenzione all’ennesima truffa telefonica.

I soliti ignoti, si fingono operatori Microsoft con lo scopo di convincere l’utente a eseguire delle manipolazioni sul proprio computer. Lo invitano a scaricare codici nocivi, visitare pagine web infettate o procurare un accesso remoto sul sistema Windows. Gli autori hanno poi la possibilità di avere libero accesso al computer dal quale possono copiarne o prelevarne il contenuto.

E’ importante ricordare che: “nessuna società o azienda contatta i propri clienti per risolvere un problema informatico, nè tantomeno per chiedere informazioni riservate o poter aver accesso, in remoto, a un computer”.