Ergastolo allo psicologo della tv Alessandro Cozzi

Milano -E’ stato condannato all’ergastolo Alessandro Cozzi, psicologo e orientatore familiare divenuto conduttore su Rai Tre di “Diario di Famiglia”. L’uomo è stato condannato per l’omicidio di Alfredo Cappelletti avvenuto nel settembre del 1998, un imprenditore attivo nel campo della formazione e trovato morto con una coltellata al petto nel suo studio. Il caso era stato archiviato come suicidio, ma fu riaperto nel 2012 con imputazione coatta disposta dal Gip Franco Cantù Rajnoldi a carico di Cozzi per le impressionanti analogie con l’assassinio di Ettore Vitiello, ucciso proprio dall’ex conduttore nel settembre del 1998, condannato a 14 anni nel marzo 2011, pena che sta attualmente scontando in carcere.

Durante la lettura della sentenza Cozzi è rimasto impassibile, mentre i familiari della sua seconda vittima, moglie e due figli, cui andranno complessivamente 500mila euro di provvisionale, sono scoppiati in lacrime.

Dal comportamento processuale e dall’incredibile sdoppiamento della sua personalità, conduttore tv e psicologo carico di empatia capace di trasformarsi in un gelido killer, emerge un evidente sociopatia.