Emilio Fede: “Mora vede Padre Pio e io Rubi che mi ha rovinato”

Roma – L’ex direttore del Tg4, Emilio Fede, si sfoga ai microfoni di Ecg Regione (Radio Cusano Campus) e si scaglia contro Paolo Brosio e la svolta mistica di Lele Mora.

Esordisce “Sarò diventato io miope o strabico. Paolo Brosio vede la Madonna, Lele Mora vede la Madonna e Padre Pio, io l’unica apparizione che ho avuto è stata Rubi, che mi ha rovinato la vita. E non era neanche bella. Alle apparizioni non ci credo, basta cazzate, basta prendere in giro la gente”. Continua dicendo “Che Brosio veda ogni tanto la Madonna sono affari suoi, che Lele Mora veda Padre Pio pure. Adesso uno si sveglia e vede i Santi, allora io domani mi sveglio e dico di aver visto San Pietro, poi ci faccio una conferenza stampa. Ma Lele, fai il bravo, sei stato un bravo imprenditore, ti voglio bene, ma finisci bene la tua vita e la tua carriera. Ma ti pare che vai da Don Mazzi e diventi santo? Poi può raccontare quello che cazzo gli pare, ci mancherebbe altro. La prossima volta io vi dirò che ho visto san Piripippo, porca la puttana miseria, basta cazzate!!!”.

Poi Emilio Fede ha commentato l’addio di Giletti alla Rai, “Giletti è una persona perbene, fa il suo mestiere alla grande, ma non c’è niente da fare, quando si è troppo preparati e si diventa protagonisti vai sulle palle alla gente, non c’è niente da fare. Arriva la pattuglia dell’invidia e ti colpisce. Giletti è stato protagonista e resterà protagonista. Fare ascolti ti fa andare sulle palle ai tuoi colleghi ed io ne sono un esempio, con la mia storia di giornalismo, con tutto ciò che ho raccontato. Giletti è bravissimo, continuerà a dimostrarlo”.