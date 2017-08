Emergenza sangue in Italia, a rischio interventi chirurgici

Roma – Nel periodo estivo l’emergenza sangue è un dramma che pervade tantissime regioni italiane. Tanti gli appelli lanciati dalle associazioni di volontari, “la rete nazionale non sarà in grado di soddisfare i Livelli essenziali di medicina trasfusionale”. Dai dati rilevati dal Centro nazionale sangue dell’Istituto superiore di sanità, si evince che si sono superate 1.100 unità mancanti su tutto il territorio nazionale.

I dati

Secondo il sistema informativo Sistra, dove le Regioni carenti o con un’eccedenza inseriscono ogni giorno il proprio fabbisogno e le unità eventualmente disponibili, si è notato che il giorno con maggior carenza è stato il 4 luglio. Le richieste erano 1.130 unità, ma in molti altri giorni si è superata quota 1.000, compreso lo scorso sabato, mentre in questo momento ne mancano 900. Di contro, le eccedenze non hanno mai superato quota 160.

Le Regioni in forte emergenza sono Lazio, Abruzzo, Basilicata, Sicilia e Sardegna, che hanno un fabbisogno particolarmente elevato a causa della presenza di numerosi pazienti, soprattutto talassemici, bisognosi di sangue per le terapie.

Terapie a rischio

I soggetti a rischio sono quelli che effettuano terapie salvavita, come ad esempio un paziente leucemico assorbe 8 donatori a settimana, ma anche gli interventi chirurgici, se si pensa che ad esempio per un trapianto cuore-polmoni possono essere usate fino a30-40 sacche di sangue.

Appello

Le Associazioni e Federazioni nazionali dei donatori di sangue (Avis, Croce Rossa italiana, Fidas e Fratres) sollecitano i volontari a recarsi a donare per soddisfare le necessità dei pazienti. Occorre una partecipazione dei cittadini per garantire quotidianamente e in ogni periodo dell’anno le disponibilità di sangue ed emocomponenti che garantiscono gli oltre ottomila eventi trasfusionali ogni giorno effettuati nel Paese.