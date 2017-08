Elisa Di Francisca, campionessa di fioretto e neo mamma: “Io resto a Ischia, turisti vengano qui”

Elisa Di Francisca, campionessa di fioretto e neo mamma spiega all’ANSA che non ha intensione di lasciare Ischia.

”Resto qui ad Ischia, non ho nessuna intenzione di andarmene, e ai turisti che scappano o disdicono le prenotazioni dico che non è giusto: l’isola non è un campo di ‘morti e macerie’, e ha bisogno del turismo come ne hanno bisogno le Marche o l’Umbria terremotate”. Sono queste le parole di Elisa Di Francisca, la campionessa jesina di fioretto.

La campionessa è da poco diventata mamma di Ettore, avuto dal compagno Ivan Villa, il 30 luglio scorso. Il bimbo è nato a Napoli, e ”una settimana dopo ci siamo trasferiti tutti ad Ischia”, dove Villa ha una casa. ”La scossa qui l’abbiamo sentita ma non molto forte, non come quelle di un anno fa nelle Marche. Ci sono state due vittime, alcuni crolli certo, ma lo scenario non è quello di un’ecatombe come potrebbe sembrare dai Tg. Ed è triste – conclude – vedere le file agli imbarchi di chi vuole andarsene via a tutti i costi”.