Dieselgate: Mercedes ritira veicoli dal mercato

Nello scandalo Dieselgate, scoppiato a seguito dei motori Volkswagen truccati e chiuso con un patteggiamento miliardario, molti altri gruppi sono stati inghiottiti nel vortice di indagini.

Nei giorni scorsi diverse indiscrezioni hanno parlato di veicoli del gruppo Daimler destinati a essete richiamati dal mercato. Così il gruppo tedesco ha deciso di anticipare i tempi delle indagini e ha richiamato alcuni modelli Mercedes per un upgrade gratuito per i clienti dei loro motori diesel.

La motorizzazione tedesca ha da poco ricevuto incarico, dal ministero dei Trasporti, di indagare su possibili manipolazioni da parte di Damiler, dopo che voci di stampa che avevano parlato di più di un milione di vetture con emissioni manipolate.

Il gruppo automobilistico aveva annunciato di ricorrere alle vie legali per difendersi dalle accuse dell’Autorità Federale dei Trasporti tedesca. Subito dopo, però, aveva placato i toni, spiegando di essere in discussioni “costruttive” con Berlino, in un clima aperto e orientato ad una soluzione positiva.

«Il dibattito pubblico attorno ai motori diesel sta creando incertezza», ha spiegato Dieter Zetsche, Amministratore Delegato della società di Stoccarda, e per questo «abbiamo deciso di avviare ulteriori misure per rassicurare i proprietari di veicoli diesel e rafforzare la fiducia nella tecnologia in questione».

Il colosso tedesco è pronto a un investimento di circa 220 milioni di euro.

Veicoli Mercedes sono presenti anche nel nostro Paese: i proprietari, a scopo preventivo, sono invitati a “prestare la massima attenzione e rivolgersi alle autofficine autorizzate o ai concessionari o ai Concessionari Mercedes Benz Italia, nel caso in cui la propria autovettura corrisponda al modello in questione”.