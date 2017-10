Dario Argento difende la figlia: “Ce la farà”

Dario Argento ha difeso la figlia Asia, attaccata dopo le denunce di molestie sessuali.

“Voglio difendere mia figlia in tutti i modi e devo rispettare i suoi desideri in questo momento: lei ha intenzione di combattere da sola. E ce la farà”, ha dichiarato il regista.

“Non ne sapevo niente, Asia non mi disse nulla al tempo. Non potevo immaginare. Le parole coraggiose di Asia stanno scoperchiando finalmente il vaso di Pandora su un sistema marcio. Eppure ora se la prendono tutti con lei, come se fosse lei ad aver sbagliato. La denigrano per non aver rivelato prima. Lo trovo davvero surreale e così maledettamente ingiusto”, continua Dario Argento.

“Le polemiche sono violenza su violenza”

Il regista risponde anche alle numerose polemiche: “Troppo tempo? Anche Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow e tante altri grandi attrici di Hollywood stanno parlando solamente adesso. Invece di elogiarne il coraggio, come avviene all’estero, qui in Italia sono tutti contro Asia. Per me queste accuse sono incomprensibili e più ci penso più non so come sia possibile arrivare a questo punto. È un’altra violenza che si aggiunge a violenza”.