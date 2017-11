Costretta ad abortire

Una donna costretta a interrompere la gravidanza per aver subito pressioni familiari e sociali

Quando ho scoperto di essere incinta ho provato ansia e terrore di portare avanti la gravidanza, ho avuto paura della reazione di mio marito, lui non era assolutamente d’accordo su questa gravidanza, mentre io desideravo molto un altro figlio”.

Un’insegnante del nord Italia esce allo scoperto e racconta come, a due anni di distanza da un’interruzione di gravidanza (Ivg), ha avuto bisogno di un percorso psicologico e del sostegno dell’Associazione Papa Giovanni XXIII per ritrovare la serenità e riconciliarsi con se stessa per il grave errore commesso. Niente a che fare col concetto di libertà femminile. Nel suo racconto infatti emerge con chiarezza l’istigazione del marito e delle colleghe di lavoro ad eliminare a poche settimane dal concepimento la creatura che le stava crescendo nel grembo. “Il giorno dell’aborto è stato il giorno più brutto della mia vita. Nel momento in cui ho preso le pastiglie per l’intervento, mi sono sentita crollare il mondo addosso, ho detto: ‘Io ti ho concepito, ma in questo momento io ti uccido. Sto decidendo la morte per te e questo non è giusto'”.

Ogni giorno il ricordo di quel momento in lei resta indelebile. La solitudine vissuta in ospedale, l’assenza di un’alternativa e di un confronto profondo con i medici, i sentimenti di ostilità in casa, la separazione improvvisa da quella “parte di sé”. Anche per questo, occorre un sostegno dopo l’aborto e, secondo i dati nazionali dell’Associazione Papa Giovanni XXIII, molte sono le donne che non vorrebbero abortire ma devono perché istigate dal partner o dai familiari. Se potessero tutte raccontare la propria esperienza, come Giulia, ne emergerebbe un quadro di violenze, maltrattamenti e silenzi indotti anche in famiglie insospettabili. Per questo, quasi come un grido che raccoglie la voce di tante altre donne, ha raccomandato attraverso la sua testimonianza di vita: “A una donna che sta valutando cosa fare dico di non abortire. Se questo bambino è così piccolo ed indifeso, non possiamo decidere noi della sua vita. Ha diritto di vivere. La donna invece non ha diritto di scelta. Uccidere un bambino è uccidere una parte di sé”.