Collaboratore scolastico adescava minori su Facebook

Bari – Inviava messaggi espliciti a ragazzine tra i 10 e i 14 anni

Un collaboratore scolastico di Bari dovrà subire un processo con rito abbreviato; l’accusa nei suoi confronti è di adescamento di minori per compiere atti sessuali. L’uomo avrebbe adescato su faceboo k tre ragazzine di 10, 12 e 14 anni inviando numerosi messaggi contenenti delle lusinghe molto esplicite. Il processo, che inizierà il prossimo due marzo, si riferisce ad episodi avvenuti nel 2015, 2016; le indagini coordinate dalla Pm Simona Filoni e dalla Squadra Mobile della Questura di Bari, sono partite in seguito alla denuncia di un genitore di una delle tre ragazzine.

Gli accertamenti hanno consentito di raccogliere decine di messaggi, inviati in chat, in cui l’uomo invitava le ragazzine ad incontrarsi, adulandole con complimenti e dimostrazioni di affetto.Nel caso in cui la vittima fosse una persona disabile o un minore è utile far sapere che non è necessario avviare la pratica della querela; con una semplice segnalazione le Autorità competenti, infatti, faranno partire delle indagini di ufficio e si provvederà all’esecuzione dei provvedimenti del caso.