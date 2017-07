Charlie Gard, “Ho visitato il piccolo Charlie, ecco le conclusioni”

Roma -Le speranze per il piccolo Charlie Gard sono tutte terminate, le condizioni del tessuto muscolare sono gravemente compromesse e purtroppo non resta nulla da fare. E’ la conclusione cui è giunto il dottor Enrico Silvio Bertini, responsabile del Dipartimento di Neuroscienze e Neuroriabilitazione dell’ospedale Bambino Gesù, che una settimana fa si è recato a Londra per visitare il piccolo affetto da una rara malattia degenerativa.

Il tempo speso per le battaglie legali ha sicuramente tolto la possibilità di intervenire repentinamente, nelle malattie così rare, di cui non si conosce bene il percorso, prima si interviene e meglio è. Un ruolo essenziale nelle tempistiche lo ha giocato il malfunzionamento del rapporto medico-paziente, le battaglie legali hanno bloccato il piccolo Charlie all’opzione della cura palliativa senza la possibilità di nessuna terapia alternativa.

Ad oggi le condizioni del piccolo sono gravemente compromesse come spiega il dottor Bertini “il bambino era attaccato al ventilatore e non si muoveva affatto. Aveva soltanto una reattività pupillare con la luce e aveva una minima tachicardia quando gli veniva pressato un ditino per evocare uno stimolo doloroso. Ma per il resto aveva una faccia inespressiva, una debolezza muscolare molto grave. Insomma, era una situazione compromessa”.

L’ultimo desiderio dei genitori era far morire il bambino a casa, ma il giudice Nicholas Francis ha negato questa possibilità. Il giudice ha deciso che Charlie verrà trasferito in un hospice, di cui non verrà svelato il nome e il luogo, e gli verrà subito dopo staccato il respiratore artificiale che lo tiene in vita.