Carceri italiane – Celle come fornaci, la dignità calpestata dei detenuti

Roma – La dignità delle persone sempre al primo posto, calpestarla significa commettere delle barbarie simili ai delitti più efferati. Tutti i giorni all’interno delle carceri italiane la situazione si fa sempre più degradante: sovraffollamento, numero ridotto degli agenti di Polizia Penitenziaria e le alte temperature peggiorano il quadro.

Le celle si trasformano in vere e proprie minuscole fornaci.

Con temperature prossime ai 50 gradi i detenuti stanno subendo la tortura di una calura asfissiante e senza possibilità di scampo. Molte carceri, specie quelle più recenti sono, infatti, costruite in cemento armato che diventa rovente con l’esposizione solare e con il vento caldo che trasforma in supplizio ogni ora della giornata. A parte il rimedio istantaneo della doccia, i detenuti adottano alcuni escamotages di fortuna come quello di mettere il corpo in sacchi di plastica riempiti d’acqua o i soli piedi nei secchi e stracci bagnati sulla fronte. Testimonianze riportate dal carcere di “Borgo San Nicola” a Lecce. Anche le ore d’aria concesse sono spesso evitate per l’irraggiamento eccessivo che colpisce i cortili all’uopo dedicati, rendendone impossibile la fruizione. Insomma, un vero e proprio girone dell’inferno dantesco che riporta la mente a condizioni di detenzione medioevali, con un rischio di ulteriore imbarbarimento di chi vive questa terribile situazione e con ricadute inevitabili sul principio primario di rieducazione che scompare di fronte alla realtà dei fatti.

Le situazioni vissute all’interno delle carceri sono viste dalla collettività come un qualcosa di lontano, come se i detenuti siano meritevoli di subire certi trattamenti degradanti e quindi non occorre preoccuparsene.

L’espiazione della pena o l’attesa degli esiti di un giudizio che potrebbe non può trasformarsi in tortura. Una seria politica di efficientamento energetico degli edifici penitenziari, attraverso la realizzazione d’impianti di autoproduzione dell’energia elettrica necessaria al sostentamento, potrebbe rappresentare una soluzione per la riduzione dei costi.

L’appello va rivolto al Ministro della Giustizia Orlando affinché compia in questi giorni un giro di visite nei molteplici istituti penitenziari che si trovano in queste condizioni e avvii finalmente politiche di effettiva salvaguardia della dignità umana, calpestata dalla situazione reale che si vive nel Nostro Paese.