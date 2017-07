Caporalato -Identificate 235 persone e ispezionate 26 aziende, controlli in tutto il Sud

Roma -E’ terminata l’operazione Freedom, la prima di una serie di interventi della Polizia contro il caporalato, coordinata dal Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine. I controlli si sono concentrati soprattutto in Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Puglia e Sicilia. In queste regioni il fenomeno è prevalentemente legato al settore agricolo e molto spesso si trasforma in vere forme di schiavitù perpetrate dai cosiddetti “caporalati”, autori dell’attività illecita d’intermediazione tra domanda e offerta. Nell’operazione sono state identificate 235 persone, tra datori di lavoro e dipendenti, e controllate 26 aziende, con l’obiettivo di contrastare lo sfruttamento di migranti irregolari costretti a lavorare con una paga misera in orari pesantissimi, in condizioni anche igieniche disumane, senza alcun giorno di riposo o altro diritto garantito.