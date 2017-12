Due rapine segnalate in due giorni. C’è il sospetto che si tratti dello stesso uomo

GENOVA – Sono in corso le ricerche del malvivente responsabile di due rapine avvenute in altrettanti giorni in una banca e in una farmacia della Valbisagno. Le rapine sono state messe a segno in due luoghi non molto distanti tra di loro. Si tratta della filiale Carige di via Burlando e della Farmacia Frisone di piazzale Parenzo. Domenica mattina un uomo è entrato in farmacia fingendosi un cliente. Si è avvicinato alle due dottoresse e dopo averle minacciate ha intimato loro di lasciarlo avvicinare alla cassa. Il criminale non era armato ma era irrequieto e visibilmente violento. Questo suo comportamento ha convinto le due donne a lasciargli aprire la cassa e rubare i soldi.

I carabinieri sono intervenuti immediatamente dopo la segnalazione della rapina. Hanno raccolto tutte le testimonianze dei dipendenti e visionato le immagini delle telecamere di sorveglianza. L’uomo aveva il volto scoperto ed era visibilmente agitato. La descrizione dell’uomo coincide con quella fornita dal dipendente della filiale Carige di via Burlando.