Bob Dylan in concerto a Firenze

Concerto al Mandela Forum di Firenze

Bob Dylan canterà a Firenze il 7 aprile 2018. Sarà il Mandela Forum ad ospitare uno dei quattro concerti del tour italiano del cantautore premio Nobel.

Il 3 aprile Dylan sarà a Roma e poi farà due date, a Mantova e a Milano.

La notizia è di poche ore fa e già sta partendo la corsa ai biglietti, che saranno in vendita dal 10 novembre sul sito www.ticketone.it

Dylan aveva suonato in Italia l’ultima volta nel 2015. In questi anni ha pubblicato tre album: “Fallen Angels” nel 2016, “Triplicate” e “Trouble No More” nel 2017.