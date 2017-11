Bimba di 6 anni muore di meningite

Meningite uccide ancora

Rozzano – Una bambina di sei anni è morta per una meningite o nella serata di giovedì due novembre. La piccola, secondo una nota diffusa dall’Azienda socio sanitaria territoriale, era arrivata al nosocomio bergamasco a bordo dell’elisoccorso Areu da Selvino. La piccola è apparsa da subito in gravissime condizioni e, sopraggiunto un arresto cardiaco, a nulla sono valsi i tentativi di rianimarla.

L’azienda socio-sanitaria precisa che è “prematura ogni ipotesi sul tipo di meningite che le ha tolto la vita”. Per la diagnosi occorrerà aspettare l’esame dei campioni prelevati nel corso del riscontro diagnostico effettuato questa mattinata, destinati per la tipizzazione al Centro di riferimento regionale del Policlinico di Milano.

Non appena si è diffusa la notizia tra i genitori dei bambini della scuola frequentata dalla piccola si è scatenato il panico. Quasi tutti hanno deciso di riportare i figli a casa. La bambina viveva e frequentava la prima elementare a Rozzano (Milano) ma si trovava in vacanza in val Seriana.

Per precauzione è comunque scattata la profilassi per gli operatori di Areu e del Papa Giovanni entrati in contatto con la bambina.