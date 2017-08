Bianca Balti, ironica sull’esclusione da Victoria’s Secret: “non ce l’ho fatta”

La top model italiana esclusa dal celebre brand di intimo femminile.

Un viso imbronciato “per finta”, una camminata leggiadra e il commento: «Questa è la mia espressione da ‘non ce l’ho fatta’». Così Bianca Balti ha deciso di comunicare ai suoi fan, dal suo profilo Instagram, di non aver passato la rigidissima selezione che Victoria’s Secret tiene annualmente per comporre il nuovo casting di super modelle che sfileranno per le sue collezioni.

La rigida selezione

La selezione è affidata al severissimo Ed Razek, il senior creative della casa degli “angeli” più famosa al mondo. In tutto sono circa una sessantina le modelle che riescono a superare l’arduo banco di prova.

Il dispiacere dei fan

Dispiaciutissimi i suoi fan che non hanno accettato la decisione della maison. Non la Balti che, oltre a prenderla con ironia, ha fatto gli auguri alle colleghe che hanno superato la selezione: “Congratulazioni a tutte le ragazze che andranno al VS 2017 Secret Fashion Show! Divertitevi!”.

Una modella, una moglie e una mamma

La musa di Dolce&Gabbana, 33 anni, un marito (Matthew McRae) e due bambine (Matilde, 10 anni e Mia, 2 anni) nel 2005 aveva partecipato al Secret Fashion Show di Victoria’s. Un grande dispiacere per i suoi ammiratori non vederla sfilare di nuovo per il celebre brand.