AUSTRALIA, SI ALLE NOZZE GAY

Referendum via posta

AUSTRALIA – La maggioranza degli australiani ha detto “sì” ai matrimoni gay, in un referendum non vincolante indetto via posta. Il Referendum ha registrato una maggioranza schiacciante a favore dei matrimoni omosessuali. Il referendum ha spianato la strada al Parlamento per legalizzare le nozze gay entro la fine del 2017. Adesso se l’aula formalizzerà questa decisione, nonostante l’opposizione dall’interno del partito conservatore al governo, l’Australia diventerà il 26esimo Paese a farlo. L’annuncio dei risultati é stato dato dall’istituto di statistica, da cui è emerso che il 61,6% degli elettori ha votato a favore delle nozze gay e il 38,4% contro. Migliaia le persone che hanno festeggiato per le strade di Sydney sventolando bandiere arcobaleno.

La legge in vigore entro Natale

Il primo ministro Malcolm Turnbull ha garantito che rispetterà la promessa di portare il testo di legge in Parlamento, nonostante il voto non sia vincolante. Lo scopo è quello di approvarlo entro Natale. Il testo potrebbe approdare in aula già oggi. Il premier ha sminuito i timori di una spaccatura interna al suo governo in relazione a questa questione. Al voto ha partecipato circa l’80% degli aventi diritto.