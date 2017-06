Aumentano i controlli dei Carabinieri nel settore dei tatuatori

I Carabinieri del NAS hanno intensificato i controlli su tutto il territorio nazionale, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle norme di settore da parte di tatuatori e piercer, e individuare forme di abusivismo. Nell’area metropolitana Pescara-­Chieti, due attività sono state sottoposte a provvedimento sospensivo, disposto dall’autorità sanitaria, poiché facevano tatuaggi senza autorizzazione e parere igienico sanitario.

Sempre nella provincia di Chieti, un altro operatore è stato segnalato alle autorità perchè totalmente sprovvisto della qualifica prevista. Contestate sette violazioni per utilizzo di attrezzature e pigmenti non conformi al codice del consumo

Alcuni Comuni hanno regolamentato le attività di tatuaggio e piercing come affini all’attività di estetista, altri le hanno, invece, differenziate. I controlli dei Carabinieri del NAS di Pescara mirano a tutelare la salute e gli interessi dei consumatori dai possibili rischi che derivano da carenze igienico sanitarie e degli operatori dall’illecita concorrenza di colleghi che operano irregolarmente.

L’intento dei NAS è quello di limitare le conseguenze di interventi eseguiti da personale non specializzato. Ma l’attività di controllo dei NAS, oltre ad accertare le violazioni in ambito sanitario, permette anche di accertare le forme di evasione fiscale, che sono molto diffuse in questo settore.