Attentato Manchester -Corsa di solidarietà, taxi gratis e case aperte nella notte più terrificante di Manchester

Manchester -Dopo l’orribile attentato terroristico i taxi di Manchester si sono attivati per le persone coinvolte offrendo tratte gratuite. Le compagnie hanno lanciato dei messaggi su Twitter, dopo l’esplosione al Manchester Arena, in cui indicavano la possibilità di usufruire della corsa gratis. Molti hanno anche usato i taxi per raggiungere ospedali alla ricerca di persone care.

Molti cittadini hanno aperto le proprie case per dare ospitalità a tutte le persone sotto choc che non potevano abbandonare il luogo dell’attacco.

Twitter e Facebook sono pieni di foto di bambini e ragazzi che erano al concerto, con messaggi e appelli per ritrovare coloro che sono ancora dispersi, magari feriti o nell’impossibilità di comunicare. Facebook ha attivato, come sempre in queste occasioni, la funzione Safety Check per chi si trovava nella zona, per far sapere ad amici e parenti che sta bene.