Attacco hacker UniCredit, prelevati dati di 400mila persone

Milano -Un attacco hacker ha colpito i clienti UniCredit, sono stati prelevati i dati di 400mila persone ma a quanto pare restano sicuri password e codici dei conti correnti. A comunicarlo è UniCredit, che ha informato le autorità e sta preparando un esposto alla Procura di Milano. In una nota denuncia “di aver subito una intrusione informatica in Italia con accesso non autorizzato a dati di clienti italiani relativi solo a prestiti personali” precisando che la falla si è aperta “attraverso un partner commerciale esterno italiano”

Potrebbe invece essere avvenuto l’accesso ad alcuni dati anagrafici e ai codici Iban.

Secondo i controlli della cronologia gli attacchi, sarebbero state due le violazioni: una avvenuta nei mesi si settembre e ottobre 2016, l’altra pochi giorni fa e in totale sono stati violati i dati di circa 400.000 clienti in Italia.

La nota continua rassicurando i clienti “La banca ha inoltre immediatamente adottato tutte le azioni necessarie volte ad impedire il ripetersi di tale intrusione informatica”.

Ai clienti che abbiano bisogno di informazioni e rassicurazioni aggiuntive è dedicato il numero verde 800 323285.