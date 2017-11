ARRIVA IL MALTEMPO IN ITALIA

La Protezione Civile dirama l’allarme: temperature in picchiata

Aria fredda e perturbazioni arriveranno in Italia da oggi 12 Novembre 2017. Confermata irruzione fredda di matrice artica sull’Europa centro-settentrionale con tracollo termico e neve a bassa quota. Il fronte freddo proveniente dal Nord Europa raggiungerà anche il Nord Italia questa sera determinando un nuovo peggioramento, dopo la breve generale tregua di sabato, ad eccezione di piogge recidive all’estremo Sud.

La perturbazione porterà in Italia forti venti soprattutto sulle Alpi e in Sardegna.

Sono previste piogge e temporali sparsi, anche intensi e localmente accompagnati da grandine in particolare sul Nordest. Rovesci sparsi in arrivo pure sulle tirreniche. Neve sulle Alpi inizialmente dai 1300/1700 metri, in rapido calo a 700/1000 metri entro la notte.

Inizia quindi una fase di maltempo invernale con precipitazioni sparse e molto diffuse. La protezione civile che ha diramato l’allarme, prevede che dalla tarda mattinata di oggi arriveranno forti venti e burrasche in Sardegna con raffiche fino a 100km/h. Saranno presenti anche grandi mareggiate lungo le coste. Nel tardo pomeriggio invece arriveranno forti venti settentrionali con burrasche sulla Lombardia. In Sicilia invece sono ancora presenti rovesci e temporali in rapida attenuazione ed esaurimento. Al centro Nord il tempo è stabile. Le temperature saranno in decisa diminuzione anche di oltre 6-8°C.

Da Lunedi la perturbazione riguarderà tutta Italia. E’ previsto un vortice freddo che sarà responsabile di piogge e temporali sparsi al Nordest e Centrosud con temperature in sensibile calo. Neve fino in collina sull’Emilia Romagna, in calo fino a 400/800 metri anche tra Umbria, Toscana e Marche, oltre 900/1400 metri sul resto dell’Appennino. Nevicate anche sulle Alpi oltre 600/1000 metri. Martedì maltempo verso adriatiche e al Sud. Neve a quote medio-basse sull’Appennino centrale, in collina in Romagna.