Ancora problemi in FIAT Chrysler

Il gruppo Fiat Chrysler Automobiles ha richiamato 7.000 unità dei modelli, realizzati tra il 2016 e il 2017, Fiat Bravo, Doblò, Doblò Van, Fiorino, Gran Siena, Idea, Linea, New Palio, Palio Fuoco, Palio Weekend, Siena, Strada e Uno, in Brasile.

Queste unità devono essere sottoposte a un’ispezione e, se necessario, alla sostituzione dell’alternatore. Secondo il produttore, infatti, il problema alternatore può provocare un funzionamento irregolare del motore e, in casi estremi, la chiusura improvvisa della vettura, che compromette le condizioni di guida del veicolo e aumenta il rischio di collisione, con conseguenti danni causati da conducente, passeggeri e terzi. Per Fiat Chrysler prosegue una lunga stagione negativa, che ha penalizzato l’immagine di questo grande costruttore.

È necessario, prestare la massima attenzione e rivolgersi alle autofficine autorizzate o ai concessionari o ai Concessionari FCA Italia, nel caso in cui la propria autovettura corrisponda al modello in questione. Per maggiori informazioni è possibile contattare il Customer Service Center di Fiat, chiamando il numero 0800 707 1000, o collegandosi al sito www.fiat.com.br.