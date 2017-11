AL BAMBIN GESU’ DI ROMA NUOVO INTERVENTO PER DIVIDERE BIMBE SIAMESI

L’intervento è previsto per la fine di Novembre

ROMA – Dopo la separazione delle gemelline siamesi algerine, separate dai medici del Bambino Gesù di Roma grazie a un complesso intervento durato dieci ore, ora gli specialisti hanno davanti una nuova sfida. Ancora più complicata ma non impossibile.

Hanno solo 2 mesi e mezzo le bimbe del Burundi che a fine Novembre verranno sottoposte ad un complicato intervento chirurgico per essere separate. Le bimbe sono legate in un unico corpo a 180 gradi, nel punto basso della schiena, midollo spinale, gambe, vescica, retto. E possiedono un ano unico, il che complica maggiormente il lavoro dei chirurghi che dovranno crearne due per evitare che una delle bambine si ritrovi un’aspettativa di vita particolarmente difficile. Un’altra storia dunque che fa emozionare e venire le lacrime.

La loro mamma sta studiando l’italiano per poter parlare con i medici e capire passo dopo passo tutto ciò a cui verranno sottoposte le sue bambine. I medici sono comunque cauti. “Non vogliamo che si pensi che tutto si può fare, perchè la realtà clinica non è così”. Questa é la spiegazione di Pietro Bagolan, il chirurgo responsabile dell’Unità operativa complessa di chirurgia neonatale del Bambino Gesù che ha fatto parte dell’equipe di medici che ha separato le sorelline algerine.

“Non sempre è possibile intervenire, afferma. A volte alcuni gemelli sono fusi in modo tale che se venissero separati, morirebbero. Le prospettive sono molteplici, i casi sono diversi”.