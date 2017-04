"La Noia" dei Nimby oggi in digital download

Roma -Oggi esce in digital download “La Noia” primo singolo estratto da “NIMBY II”, secondo album dei Nimby, registrato e mixato tra la metà e la fine del 2016 dal produttore artistico Manuele Fusaroli nel suo Natural Head Quarter Studio con l'assistenza al banco di Federico Viola.Il disco è prodotto La Lumaca Dischi, in collaborazione con Overdrive Rec.Il brano è accompagnato dal videoclip in uscita oggi su YouTube.La regia è a cura di Emanuele Spagnolo, con l’assistenza di Raffaella Annunziata.Il regista racconta “Nella realizzazione di questo videoclip ci si è concentrati sul carattere e l'anima dei Nimby, per ricreare suggestioni affini allo spirito del gruppo. Contaminazione, autoironia, citazioni e surrealtà si mescolano in un'atmosfera acida ed aggressiva che prende le distanze dall'estetica troppo patinata attualmente in voga”.