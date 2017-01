MEDIO ORIENTE 12 gennaio 2017 12 gennaio 2017

Palestina, ecco la situazione, l'inchiesta

Palestina, qualcosa si muove. Ma è proprio vero che i Mods sono palestinesi? Non è che la quarta intifada la stanno facendo gli Isis anche contro i palestinesi? Che fine ha fatto la Palestina come Stato?

Palestina, facciamo il punto. È propria vera la 4a intifada? È proprio vero che i palestinesi odiano più ogni altra cosa al mondo i propri connazionali? Speriamo proprio di no, perché altrimenti significherebbe a dire che i giornali continuano a scrivere della quarta intifada costantemente, e che i siti continuano a registrare. Ecco cosa succede nel mondo. Che sembra proprio che, quelle colonie che tanto hanno dato fastidio all'Onu, siano delle colonie di mdiorientali. E che siano delle colonie di mediorientali ben congegnate. E allora viene da chiedersi: ma la Palestina è stata dimenticata dall'Onu che soltanto poco tempo fa la ha riconosciuta? Sembra strano anche questo, perché l'Onu si è impegnato tanto sul fronte della pace in Medio Oriente. Ecco cosa sta succedendo suo giornali, che tutti parlano della quarta intifada, e che la quarta intifada è davvero utile si giornali per buttare fango su quel popolo palestinese a cui l'Onu, è quindi anche Israele, teneva tanto. Ve lo ricordate il seggio palestinese sul tetto dell'Onu? Bene, quell'immagine vale ancora ed è molto forte. Andiamo con ordine: 70 giorni fa la paventata Intifada, poi 20 giorni fa la dichiarazione dell'Onu è la vertenza contro Nethanyau. Israele e Palestina, fronte comune.