DIRETTORE 12 gennaio 2017 12 gennaio 2017

Shock a New York: macabra scoperta nella fognatura di un palazzo

L'idraulico giunge sul posto e quando tenta di disostruire la tubatura trova...

NEW YORK - Ogni giornata strana inizia con lo stesso caffè caldo della mattina: ci riconnette con la realtà, ci dà la forza, talvolta la spinta, per tuffarci nel mondo,e voilà, siamo pronti.Probabilmente l'idraulico, chiamato per un servizio di routine a Brooklyn, ne avrebbe preso uno doppio, se solo avesse saputo. La tubatura di un palazzo era ostruita, nulla di più banale, ma una volta lì, ha fatto una scoperta a dir poco macabra: a bloccare la tubatura, un feto. Tra i liquami e la carta sporca, quello che a prima vista ricordava un pollo, si è poi dimostrato il corpicino martoriato di una vita spezzata.L'allarme è stato immediatamente dato e le forze dell'ordine non hanno tardato a giungere sul luogo. Si tenta di far luce sull'accaduto e il dito sembra puntato verso una donna di 38 anni, residente vicino alla Flatlands Avenue a Canarsie; la donna aveva avuto dei crampi e si era recata in una toilette nella mattinata di domenica. I fatti sembrano descrivere fedelmente lo sviluppo della vicenda che ci ha portato fino alla povera anima, ma la donna nega una gravidanza in tempi recenti e quindi un aborto. Nel frattempo le indagini continuano; sul corpo del bebè, di cui non è stato precisato il sesso, si procederà con un'autopsia.