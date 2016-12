"Jack è uscito dal gruppo”: a Gennaio il libro di Alesso Bernabei

Un titolo che fa ben intendere la volontà del giovane cantante Alessio Bernabei di lasciarsi definitivamente alle spalle gli esordi che lo hanno visto frontman della band i Dear Jack con la quale ha partecipato al talent Amici.

Da circa un anno per Bernabei è iniziata una nuova avventura da solista che lo ha visto l’anno scorso sul palco del Festival di Sanremo con la canzone “Noi siamo infinito”, diventata un grande successo.

“Jack è uscito dal gruppo” uscirà il 19 gennaio e come annunciato dal cantante sui social, conterrà foto, racconti inediti e curiosità sulla sua carriera, dagli inizi con i Dear Jack fino ad oggi.

A febbraio, Alessio Bernabei sarà nuovamente in gara al Festival di Sanremo con il brano Nel mezzo di un applauso”.