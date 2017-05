25 anni dopo la strage di Capaci, Palermo ricorda Giovanni Falcone

Palermo -Sono passati 25 anni dalla strage di Capaci, in cui furono uccisi in un attentato mafioso il magistrato Giovanni Falcone, la moglie e tre agenti di scorta. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e Pietro Grasso hanno partecipato alle celebrazioni per l’anniversario della strage di Capaci. Fuori dall’aula bunker, ad attendere Mattarella ci sono centinaia di bambini con bandierine tricolore e cartelloni con “le parole della legalità”, striscioni con scritto “keep calm and follow the law”.

Pietro Grasso è giunto a Palermo attraverso la Nave della legalità, partita da Civitavecchia. A bordo un migliaio di studenti provenienti da tutt’Italia diretti verso l’aula bunker del carcere dell’Ucciardone. Sulla nave hanno viaggiato inoltre, la ministra dell’Istruzione Valeria Fedeli, il procuratore antimafia Franco Roberti, il vicepresidente del Csm Giovanni Legnini, il professor Nando Dalla Chiesa.

Nel pomeriggio partiranno due cortei che confluiranno all’Albero Falcone: il primo alle 15.45 da via D’Amelio, l’altro dall’Ucciardone alle 16.30.

Alle 17,58, ora della strage, verrà osservato un minuto di silenzio. Alle 19,a San Domenico, dove è sepolto Falcone, verrà celebrata una messa.